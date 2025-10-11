खरगोन के भीकनगांव में स्कूल बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 12:24:36 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 12:29:30 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव में स्कूल बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घटना शनिवार सुबह 9 बजे की है। हालांकि कोई भी बच्चा गंभीर घायल नहीं बताया जा रहा है। बड़ा हादसा टल गया। मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय अधिकारी पहुंच गए थे।

    सभी बच्चों को ग्रामीणो की मदद से भीकनगांव अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों के हाथ, पैर और शरीर में फिलहाल मामूली चोट बताई जा रही है। सभी घायल बच्चों का भीकनगांव अस्पताल में ही प्रारंभिक उपचार किया जा रहा है।

    naidunia_image

    तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर पलटना बताया जा रहा है। स्कूल बस आसपास के गांवों से बच्चो को लेकर भीकनगांव स्थित ज्ञानदीप स्कूल लेकर आ रही थी। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया था। पुलिस ने सभी बच्चों को ग्रामीणों की मदद से भीकनगांव पहुंचाया।


