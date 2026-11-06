खरगोन में उत्तर प्रदेश का तस्कर गिरफ्तार, अवैध रूप से बनी 10 देशी पिस्टल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : जिले के गोगावां पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से दस हस्त निर्मित देशी पिस्टलें बरामद की गई हैं। प्रारंभिक पुछताछ में आरोपित ने उक्त हथियार ग्राम सिगनूर से खरीदना बताया है।
उल्लेखनीय है कि गोगावां थाने का सिगनूर अवैध हथियार निर्माण व तस्करी के लिए पूरे देश में कुख्यात है। यहां के हथियार कई प्रदेशों में पकड़े जा चुके हैं, बावजूद इसके इस काले कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है।
जानकारी अनुसार गोगावां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम घुघरियाखेड़ी बस स्टॉप के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बैग लेकर खड़ा है और उसके पास अवैध पिस्तौलें होने की आशंका है। सूचना मिलते ही गोगावां थाना प्रभारी प्रमोद कश्यप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपित ने पूछताछ में अपना नाम हरेंद्र कुमार (33) पिता पुरणचंद्र पांडे निवासी ग्राम बसोली, जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश बताया। तलाशी के दौरान उसके बैग से दस हस्तनिर्मित देशी पिस्टलें मिलीं। वैध लाइसेंस या दस्तावेज के संबंध में पूछने पर आरोपित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने आरोपित के कब्जे से दस अवैध देशी पिस्टल जब्त करआर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी हरेंद्र ने सिगनूर के किसी व्यक्ति से अवैध फायर आर्म्स खरीदने की बात कही है, जिसे भी इस प्रकरण में आरोपित बनाया जाएगा। पुलिस आरोपित का रिमांड हासिल कर अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करेगी।
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