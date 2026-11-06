खरगोन में उत्तर प्रदेश का तस्कर गिरफ्तार, अवैध रूप से बनी 10 देशी पिस्टल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : जिले के गोगावां पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से दस हस्त निर्मित देशी पिस्टलें बरामद की गई हैं। प्रारंभिक पुछताछ में आरोपित ने उक्त हथियार ग्राम सिगनूर से खरीदना बताया है।

यहां के हथियार कई प्रदेशों में पकड़े जा चुके हैं उल्लेखनीय है कि गोगावां थाने का सिगनूर अवैध हथियार निर्माण व तस्करी के लिए पूरे देश में कुख्यात है। यहां के हथियार कई प्रदेशों में पकड़े जा चुके हैं, बावजूद इसके इस काले कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है।