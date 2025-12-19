मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 05:34:51 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 05:34:51 AM (IST)
    'तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं...', MP में नशे में धुत सरकारी शिक्षक क्लास में बच्चों को सिखा रहा गाने, वीडियो वायरल
    मंडला की प्राथमिक शाला में शराबी शिक्षक, पढ़ाई छोड़ बच्चों को सिखाता रहा फिल्मी गाने

    1. शिक्षक की पहचान महेश कुमार गोठरिया के रूप में हुई
    2. डीपीसी और बीईओ ने मौके पर पहुंचकर की जांच
    3. वीडियो वायरल होने पर शिक्षक को नोटिस जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला: मंडला विकासखंड के अंतर्गत एक प्राथमिक शाला के शिक्षक का शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक नशे की हालत में नजर आ रहा है और पढ़ाई कराने के बजाय बच्चों को फिल्मी गाने सिखाता दिखाई दे रहा है।

    वीडियो में शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हुए “तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं” गीत गाता सुनाई दे रहा है और बच्चों से भी उसे दोहराने को कह रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंडला जिले के ग्राम पंचायत अहमदपुर अंतर्गत ग्वारीटोला प्राथमिक शाला का है। वीडियो में शिक्षक की पहचान महेश कुमार गोठरिया के रूप में हुई है।


    वीडियो में यह भी सामने आया है कि जब शिक्षक से शराब पीकर पढ़ाने को लेकर सवाल किया गया, तो उसने कहा कि वह बिना शराब पिए पढ़ा नहीं सकता और जब तक दो बोतल शराब नहीं पीता, उसका दिमाग काम नहीं करता। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

    स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने शिक्षक के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।

    जांच के लिए पहुंचे अधिकारी

    मामले के संज्ञान में आते ही विभागीय अधिकारी गांव पहुंचे। जानकारी के अनुसार डीपीसी और बीईओ को जांच के लिए भेजा गया था। अधिकारियों ने जांच के बाद प्रतिवेदन तैयार कर सहायक आयुक्त को सौंप दिया है।

    शिक्षक को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

    वीडियो के बहुप्रसारित होने के बाद शिक्षक महेश कुमार गोठरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बताया गया है कि शिक्षक अत्यंत कम वेतन पर कार्यरत है और उसे लगभग 3600 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। उसकी सेवानिवृत्ति में करीब छह माह का समय शेष है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षक पर कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है।

    डीपीसी व बीईओ के द्वारा जांच कराई गई है। उनके द्वारा मुझे जांच के उपरांत प्रतिवेदन बनाकर दिया गया है। शिक्षक को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    -वंदना गुप्ता, सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास विभाग मंडला।

