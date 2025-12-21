भडिया में मानवता शर्मसार! घर के चारों ओर बिछाया कंटीले तारों का जाल, एक दिन तक कैद रहा आदिवासी परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। नैनपुर जनपद अंतर्गत उप तहसील बम्हनीबंजर के समीप स्थित ग्राम पंचायत भडिया में जहां ग्राम पंचायत के द्वारा एक आदिवासी महिला सहित पूरे परिवार को चारों ओर फेंसिंग तार लगाकर कथित रूप से बंधक बना दिया गया। इस कारण परिवार लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक अपने ही घर में कैदी की तरह रहने को मजबूर रहा।

मामले की जानकारी मिलते ही नैनपुर नायब तहसीलदार पूजा राणा एवं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुचे। प्रशासन की मौजूदगी में फेंसिंग के गेट पर लगा ताला तोड़ा गया तथा फेंसिंग तार काटकर आने-जाने का रास्ता बनाया गया, जिसके बाद आदिवासी परिवार को मुक्त कराया गया।

हमने रास्ता देने हितग्राही को कहा था सचिव प्रेमलाल ने बताया कि एक बगिया मां के नाम अंतराम पिता महेश के नाम पहले से ही भूमि आबंटन है। जयंती मरावी उस भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर परिवार के साथ रह रही है। जब वह मकान बना रही थी,तब अंतराम ने मना किया था, बताया था कि यह जमीन मुझे बंटन में मिली है। मकान बन जाने के बाद से दोनों में विवाद चल रहा है। एक बगिया मां के नाम के लिए करीब डेढ़ एकड़ जमीन में गड्ढे कराकर पौधारोपण किया गया। जिसमें फेंसिग कर दी गई थी। हमने हितग्राही अंतराम पहले ही कहा था कि जयंती मरावी का मकान बन गया है और किसान भी आते जाते हैं, तो रास्ता दे देना। लेकिंग फेसिंग के बाद किसने ताला लगाया है, यह कहा नही जा सकता। रविवार दोपहर बाद जब हमें जानकारी मिली ,मौके पर जाकर हमने दोनों ही पक्षों को समझाइश,पुलिस, राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में दी है। जिसके बाद मामला शांत हुआ है।