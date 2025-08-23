मेरी खबरें
    कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में आए 56414 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, CM मोहन यादव बोले- आप उद्योग लगाएं, बाकी चिंता हम करेंगे

    Katni Mining Conclave: कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में उम्मीद से ज्यादा 56 हजार 414 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है। इस पर सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित कर कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आज देश और दुनियाभर के उद्योगपति आ रहे हैं। हम उन्हें सिर्फ अच्छा माहौल ही नहीं देंगे, बल्कि जमीन, पानी, बिजली भी देंगे।

    By Atul Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 09:56:01 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:56:01 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर/कटनी। कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में उम्मीद से ज्यादा 56 हजार 414 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है। देशभर से आए उद्योगपतियों ने खनिज क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने निवेशकों से चर्चा की। कोल गैसीफिकेशन व नवीकरण ऊर्जा में लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश होगा। रामनिक पावर ग्रुप स्पोज आयरन प्लांट फेरो अलाय यूनिट के माध्यम से 1850 करोड़ और ग्रेफाइट में करीब 850 करोड़ का निवेश करेगी।

    इन उद्योगों में किया जाएगा निवेश

    इसके अलावा आयरन प्लांट, कोयला, लौह अयस्क समेत अन्य खनिजों से जुड़े उद्योगों में निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को संबोधित कर कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आज देश और दुनियाभर के उद्योगपति आ रहे हैं। हम उन्हें सिर्फ अच्छा माहौल ही नहीं देंगे, बल्कि जमीन, पानी, बिजली और वो सब कुछ दिया जाएगा, जो उद्योग लगाने के लिए जरूरी है। आज मध्य प्रदेश में हीरा, सोना, तांबा समेत देश की 90 प्रतिशत मिनरल यहां मिल रहा है।

    अपना उद्योग लगाएं, बाकी चिंता सरकार पर छोड़ दो- सीएम

    डॉ. यादव ने कहा कि आप प्रदेश में अपना उद्योग लगाएं, बाकी चिंता सरकार और विभाग पर छोड़ दें। सरकार, विभाग और उद्योगपति तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। आज हमने उद्योग लगाने से जुड़े 19 स्वीकृतियों को घटाकर सिर्फ 10 पर ला दिया है। सीएम ने कहा कि सड़क सुविधा बेहतर होने के साथ ही आज प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर सात हो गई है। जल्द ही एयर कार्गो भी बन रहा है। अब हमने लेबर कानून में भी बदलाव किया है, जिससे दिन ही नहीं रात को भी ओवरटाइम करना आसान होगा।

    निवेश पर नजर

    सिंघई बिजनेस -कोल गैसीफिकेशन व नवीकरणीय ऊर्जा- 15 हजार करोड़

    विनमौर रिसोर्सेस- ग्रेफाइट वेनीफिसिएशन उद्योग- 850 करोड़

    रामनिक पावर- स्पोज आयरन प्लांट-फेरो अलाय यूनिट- 1850 करोड़

    माइनवेयर एडवाइजर्स- कोयला ब्लाक- 450 करोड़

    सायना ग्रुप- लौह अयस्क, पैलेट-बाक्साइट प्लांट - 3950 करोड़

    महाकोशल रिफ्रेक्ट्रीज- रिफ्रेक्ट्री उद्योग - 90 करोड़

    कोल ब्लाक नीलाम किए-मुख्य खनिज के नौ ब्लाक-32 हजार 774 करोड़

    खनिज ब्लाक में कोयला खनिज-1450 करोड़

