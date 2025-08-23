कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में आए 56414 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, CM मोहन यादव बोले- आप उद्योग लगाएं, बाकी चिंता हम करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर/कटनी। कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में उम्मीद से ज्यादा 56 हजार 414 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है। देशभर से आए उद्योगपतियों ने खनिज क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने निवेशकों से चर्चा की। कोल गैसीफिकेशन व नवीकरण ऊर्जा में लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश होगा। रामनिक पावर ग्रुप स्पोज आयरन प्लांट फेरो अलाय यूनिट के माध्यम से 1850 करोड़ और ग्रेफाइट में करीब 850 करोड़ का निवेश करेगी।

इन उद्योगों में किया जाएगा निवेश इसके अलावा आयरन प्लांट, कोयला, लौह अयस्क समेत अन्य खनिजों से जुड़े उद्योगों में निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को संबोधित कर कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आज देश और दुनियाभर के उद्योगपति आ रहे हैं। हम उन्हें सिर्फ अच्छा माहौल ही नहीं देंगे, बल्कि जमीन, पानी, बिजली और वो सब कुछ दिया जाएगा, जो उद्योग लगाने के लिए जरूरी है। आज मध्य प्रदेश में हीरा, सोना, तांबा समेत देश की 90 प्रतिशत मिनरल यहां मिल रहा है।