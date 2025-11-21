मंडला में बड़ी वारदात, सराफा व्यापारी पर फायरिंग कर सोना-चांदी लूट ले गए बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मंडला जिला मुख्यालय से लगे कटरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गुरुवार की रात लूट की घटना हुई है। शुभा हीरो कंपनी के सामने स्थित आयुषी ज्वेलर्स में नकाबपोश बदमाशों ने दुकान संचालक गोली चलाते हुए ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान संचालक आयुष सोनी को गोली मारकर ज्वेलरी भरा बैग लूट लिया। घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, सराफा व्यापारी आयुष सोनी पर लुटेरों ने करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की। गोली व्यापारी के दो गोली पैर में और एक गोली कमर के बाजू को छूते हुए निकल गई। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लुटेरों की संख्या चार बताई जा रही है और सभी नकाबपोश थे। वारदात को अंजाम देने के बाद वे कार से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शहर व अन्य जिलों सूचना देकर नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश जारी है।