    मंडला में बड़ी वारदात, सराफा व्यापारी पर फायरिंग कर सोना-चांदी लूट ले गए बदमाश

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 10:59:37 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 11:09:42 AM (IST)
    मंडला में बड़ी वारदात, सराफा व्यापारी पर फायरिंग कर सोना-चांदी लूट ले गए बदमाश
    सराफा व्यापारी आयुष सोनी हमले में घायल हो गया।

    1. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश कार से फरार हो गए।
    2. चारों बदमाशों ने मुंह पर मंकी कैप पहन रखा था।
    3. मंडला शहर से लगे कटरा ग्राम में आयुषी ज्वेलर्स में वारदात।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मंडला जिला मुख्यालय से लगे कटरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गुरुवार की रात लूट की घटना हुई है। शुभा हीरो कंपनी के सामने स्थित आयुषी ज्वेलर्स में नकाबपोश बदमाशों ने दुकान संचालक गोली चलाते हुए ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान संचालक आयुष सोनी को गोली मारकर ज्वेलरी भरा बैग लूट लिया। घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है।

    जानकारी के अनुसार, सराफा व्यापारी आयुष सोनी पर लुटेरों ने करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की। गोली व्यापारी के दो गोली पैर में और एक गोली कमर के बाजू को छूते हुए निकल गई। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लुटेरों की संख्या चार बताई जा रही है और सभी नकाबपोश थे। वारदात को अंजाम देने के बाद वे कार से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शहर व अन्य जिलों सूचना देकर नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश जारी है।


    कार से आए थे लुटेरे

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा ने बताया कि कटरा ग्राम में आयुषी ज्वेलर्स में एक विटारा कार से आए चार लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। दुकान बंदकर जब दुकानदार बैग लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान कार से चार लोग आए,एक कार मै ही बैठा रहा और तीन लीग दुकान में आए और बैग छीनने का प्रयास किया, विरोध करने पर कट्टा से फायरिंग कर दी।

    ससे दुकान संचालक को पैर मैं गोली लगी और बैग छीनकर वे भाग गए। घटना के बाद पुलिस की डायल 112 घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि लुटेरे मंकी कैप पहने हुए थे। घटना को कुछ ही मिनट में अंजाम देने के बाद फरार हो गए हैं।

