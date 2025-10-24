मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 05:43:33 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 05:50:09 PM (IST)
    MP News: चलती ट्रेन में चढ़ते हुए फिसला यात्री, ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच आकर हुआ घायल
    घटना के बाद यात्री घायल हो गया।

    HighLights

    1. मौके पर कॉमर्शियल इंस्पेक्टर की सतर्कता से बचाई गई जान।
    2. पैर फिसल गया और वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़े।
    3. देवेंद्र मंडला न्यायालय में अभी लिपिक के पद पर कार्यरत हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,मंडला, नैनपुर। नैनपुर रेलवे स्टेशन में एक हादसा उस वक्त टल गया,जब एक चलती ट्रैन में चढ़ने के प्रयास कर रहे यात्री का पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच आ गया। लेकिन स्टेशन पर कमर्शियल इंस्पेक्टर की तत्काल निर्णय व उसकी सतर्कता से यात्री का जान बचा ली। घटना शुक्रवार सुबह 8बजे के लगभग जबलपुर रायपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की बताई गई है।

    रायपुर जा रहे थे घायल यात्री देवेंद्र

    मिली जानकारी के अनुसार, लखनादौन निवासी देवेंद्र डहरिया रायपुर जाने के लिए जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ने स्टेशन पहुंचे थे। उसी दौरान ट्रेन चलने लगी। जल्दबाजी में कोच में चढ़ने की कोशिश के दौरान उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़े। बता दें कि देवेंद्र मंडला न्यायालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं।


    कॉमर्शियल इंस्पेक्टर ने दिखाया साहस

    प्लेटफॉर्म पर कॉमर्शियल इंस्पेक्टर किशोर समुन्द्रे ने जब उक्त घटना देखा तो तुरंत यात्री को बचाने दौड़ पड़े। प्लेटफार्म से गिरते यात्री देवेंद्र को पकड़ लिया। इस दौरान वे खुद भी प्लेटफॉर्म पर कुछ दूर तक घिसट गए, लेकिन अन्य यात्रियों की मदद से देवेंद्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ट्रेन के पायलट ने भी तत्काल ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गिरने से देवेंद्र डहरिया के पैरों में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत नैनपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया।

