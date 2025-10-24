MP News: चलती ट्रेन में चढ़ते हुए फिसला यात्री, ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच आकर हुआ घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि,मंडला, नैनपुर। नैनपुर रेलवे स्टेशन में एक हादसा उस वक्त टल गया,जब एक चलती ट्रैन में चढ़ने के प्रयास कर रहे यात्री का पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच आ गया। लेकिन स्टेशन पर कमर्शियल इंस्पेक्टर की तत्काल निर्णय व उसकी सतर्कता से यात्री का जान बचा ली। घटना शुक्रवार सुबह 8बजे के लगभग जबलपुर रायपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की बताई गई है।

रायपुर जा रहे थे घायल यात्री देवेंद्र मिली जानकारी के अनुसार, लखनादौन निवासी देवेंद्र डहरिया रायपुर जाने के लिए जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ने स्टेशन पहुंचे थे। उसी दौरान ट्रेन चलने लगी। जल्दबाजी में कोच में चढ़ने की कोशिश के दौरान उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़े। बता दें कि देवेंद्र मंडला न्यायालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं।