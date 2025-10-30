MP में स्कूल के पास बढ़ते हादसों से नाराज ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, स्पीड ब्रेकर और CCTV लगाने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला, नारायणगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में मंगलगंज में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम न होने से ग्रामीणों ने चका जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि एनएच30 में स्पीड ब्रेकर, ओवर ब्रिज, डिवाइडर व सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। करीब दो घंटे चका जाम रहा।
जानकारी लगते ही टिकरिया थाना की टीम व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाईश दी गई। जिसके बाद जाम हटा लिया गया। अधिकारियों ने आशवासन दिया कि जल्द ही यहां दुर्घटनाओं को रोकने उचित व्यवस्था की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाइवे 30 में नारायणगंज से करीब 15 किमी दूर मंगलगंज ग्राम में सुबह 10 बजे के लगभग अचानक स्कूली छात्राओं व ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि यहां हाईस्कूल है, छात्र,छात्राओं का आना जाना रहता है।
कई गांव की सड़कें भी मुख्य मार्ग में मिलती है। जिससे हर दम सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। दीपावली के दौरान भी सड़क दुर्घटना हुई थी,जिसमें ट्रक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी थी और उसकी मौत हो गई थी।
इसी तरह कुछ दिन पहले पिकअप वाहन की टककर से एक युवती भी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। स्कूल के पास इस तरह तेज रफ्तार वाहनों के आने जाने से जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में हर दम हादसों का अंदेशा बना रहता है। जिसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।
एक माह पहले भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके चलते ग्रामीणों को फिर से सड़क में जाम लगाकर अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष लाना पड़ा है। थाना प्रभारी गोपाल घोंसले व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार संगम पटले ने मौके पर समझाईश देकर जाम खुलवाया है।
मिली जानकारी के अनुसार जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के दोनों तरफ करीब डेढ़ डेढ़ किमी का जाम रहा। वाहन चालक परेशान रहे। यात्री वाहन भी नहीं निकल सके।
लोग समय पर जबलपुर या मंडला नहीं पहुंच सके। कर्मचारी वर्ग भी इसके चलते परेशान हुए। समय पर अपने कार्यालय नहीं जा सके। जाम खुलने के बाद वाहनाें की आवाजाही प्रारंभ हो सकी।