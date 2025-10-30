MP में स्कूल के पास बढ़ते हादसों से नाराज ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, स्पीड ब्रेकर और CCTV लगाने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला, नारायणगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में मंगलगंज में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम न होने से ग्रामीणों ने चका जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि एनएच30 में स्पीड ब्रेकर, ओवर ब्रिज, डिवाइडर व सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। करीब दो घंटे चका जाम रहा।

जानकारी लगते ही टिकरिया थाना की टीम व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाईश दी गई। जिसके बाद जाम हटा लिया गया। अधिकारियों ने आशवासन दिया कि जल्द ही यहां दुर्घटनाओं को रोकने उचित व्यवस्था की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाइवे 30 में नारायणगंज से करीब 15 किमी दूर मंगलगंज ग्राम में सुबह 10 बजे के लगभग अचानक स्कूली छात्राओं व ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि यहां हाईस्कूल है, छात्र,छात्राओं का आना जाना रहता है।

कई गांव की सड़कें भी मुख्य मार्ग में मिलती है। जिससे हर दम सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। दीपावली के दौरान भी सड़क दुर्घटना हुई थी,जिसमें ट्रक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी थी और उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह कुछ दिन पहले पिकअप वाहन की टककर से एक युवती भी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। स्कूल के पास इस तरह तेज रफ्तार वाहनों के आने जाने से जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में हर दम हादसों का अंदेशा बना रहता है। जिसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।