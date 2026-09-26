मंडला जिले में गणेश पंडाल में सोए तीन लोगों की करंट लगने से मौत, तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में शनिवार सुबह गणेश पंडाल में करंट लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब साढ़े पांच बजे का बताया जा रहा है। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे मंडला जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि दो घायलों की हालत सामान्य बताई गई है।
हादसे में मृतकों की पहचान बिरेन्द्र भांगर (55), कृष्ण कुमार भांबरे (19), रवि (24) और जैनू भांबरे (39) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गांव में गणेश विसर्जन के बाद कुछ युवक वापस गणेश पंडाल में आकर सो गए थे।
इसी दौरान शार्ट सर्किट होने से पंडाल में लगे एम्पलीफायर का कनेक्शन वायर टूटकर नीचे सो रहे युवकों पर गिर गया। पिछले दो दिनों से क्षेत्र में बारिश होने के कारण पंडाल और आसपास का स्थान में नमी थी। इसी वजह से टूटे तार के संपर्क में आने से युवक करंट की चपेट में आ गए।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। नैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
नैनपुर थाना प्रभारी मंसाराम वगेन ने बताया कि युवक गणेश पंडाल में सो रहे थे। इसी दौरान शार्ट सर्किट होने से एम्पलीफायर का कनेक्शन वायर टूटकर उनके ऊपर गिर गया। बारिश के कारण नमी होने से करंट फैल गया और युवक इसकी चपेट में आ गए।
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