मंडला जिले में गणेश पंडाल में सोए तीन लोगों की करंट लगने से मौत, तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में शनिवार सुबह गणेश पंडाल में करंट लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब साढ़े पांच बजे का बताया जा रहा है। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे मंडला जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि दो घायलों की हालत सामान्य बताई गई है।

हादसे में मृतकों की पहचान बिरेन्द्र भांगर (55), कृष्ण कुमार भांबरे (19), रवि (24) और जैनू भांबरे (39) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गांव में गणेश विसर्जन के बाद कुछ युवक वापस गणेश पंडाल में आकर सो गए थे।