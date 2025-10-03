मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघ और दो शावकों की मौत

    कान्हा टाइगर रिजर्व में तीन बाघों की मौत हुई है, जिनमें दो शावक शामिल हैं। आपसी संघर्ष को मौत की वजह माना जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। पार्क प्रबंधन ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराया है और आगे की कार्रवाई शुरू की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 02:27:31 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 02:34:19 PM (IST)
    कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारी मौके पर जांच करते हुए।

    HighLights

    1. मुक्की में दो नर बाघों के बीच संघर्ष में एक बाघ की मौत हो गई।
    2. दूसरी घटना में बाघ द्वारा दो शवकों को मारने की बात सामने आई।
    3. गश्ती दल के सामने हुआ बाघों के बीच संघर्ष, बाघिन के पास पड़े थे शावक।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू होने के दूसरे दिन ही तीन बाघों के मरने की जानकारी मिली है। मृत बाघों में दो मादा शावक हैं। घटना के बाद पार्क प्रबंधन घटना की जांच कराने की बात कह रहा है। शुरुआती दौर में इस घटना की वजह बाघों के बीच आपसी संघर्ष को माना जा रहा है।

    एक अक्टूबर से ही मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में सैलानियों की आवाजाही प्रारंभ हुई। जबकि दो अक्टूबर की शाम होते होते तीन टाइगरों (जिनमें दो शावक हैं) के मरने की जानकारी सामने आ गई। दो मौतें कान्हा रेंज की मुंडीदादर बीट में हुईं, जबकि एक की मौत मुक्की रेंज की मवाला में हुई है। मुक्की में दो नर बाघों के बीच संघर्ष का पता चला है। यह घटना हाथी गश्ती दल के सामने ही हुई।

    दूसरी घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यह कान्हा रेंज में उस वक्त हुई जब हाथी गश्ती दल भ्रमण पर था। इसी दौरान उसे दो बाघों के लड़ने की आवाज सुनाई दी। मौके पर जब गश्ती दल पहुंचा तो वहां एक नर बाघ गुर्राते हुए दिखा और उससे कुछ दूरी पर ही एक बाघिन खड़ी रही। बाघिन के पास ही दो शावकों के शव पड़े रहे।

