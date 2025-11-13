मेरी खबरें
    मंडला में बड़ा हादसा... जबलपुर से चावल लेकर जा रहा ट्रक नाले में गिरा, रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

    MP News: जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर बुधवार की रात मंडला–जबलपुर के बीच नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा नाला पुल के पास एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरा। बताया गया कि यह ट्रक जबलपुर से चावल लोड कर मंडला की ओर आ रहा था।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 02:23:28 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 02:23:28 PM (IST)
    1. नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा नाला पुल के पास ट्रक हादसा।
    2. जबलपुर से चावल लेकर जा रहा ट्रक नाले में गिरा।
    3. टीम क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाल रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर बुधवार की रात मंडला–जबलपुर के बीच नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा नाला पुल के पास एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरा। बताया गया कि यह ट्रक जबलपुर से चावल लोड कर मंडला की ओर आ रहा था।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पुल से टकराने के बाद ट्रक करीब 15 से 20 फीट नीचे पानी में जा गिरा। टक्कर के दौरान ट्रक से चावल की कट्टियां सड़क पर बिखर गईं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वाहन में भारी मात्रा में चावल लदा हुआ था।


    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाले में नर्मदा नदी का बैक वाटर भर जाने से पानी का स्तर अधिक रहता है। इसी वजह से ट्रक पूरी तरह पानी में समा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहन में चालक सहित दो लोग सवार थे।सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रात में रेस्क्यू अभियान चलाया गया लेकिन अंधेरे के कारण इसे रोकना पड़ा। सुबह फिर रेस्क्यू जारी रखा गया।

    इसके बाद टीम ने ट्रक का स्थान पता लगा लिया है, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण उसे बाहर निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। सुबह तक ट्रक का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था, किंतु चावल भीगने से वजन बढ़ जाने के कारण वाहन पूरी तरह डूब गया। टीम अब क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

    जानकारी लगते ही पूर्व विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डा. अशोक मर्सकोले भी मौके पर पहुंचे हैं, घटना की जानकारी ली है। वहीं इस बीच यह भी आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार दो ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हुई हो इर दोनों ही ट्रक रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरे हों। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

