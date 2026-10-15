मंदसौर के कचनारा में दावत का खाना बना 'जहर', एक ही गांव के 25 लोग बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। दलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम कचनारा में गुरुवार को एक कार्यक्रम के बाद फूड पाइजनिंग से गांव में हड़कंप मच गया। एक कार्यक्रम में भोजन करने के बाद करीब 20 से 25 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार ग्राम कचनारा में गुरुवार को एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

लोगों ने दोपहर में भोजन किया था। भोजन करने के कुछ ही देर बाद कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और घबराहट की शिकायत के साथ एक के बाद एक लोगों की हालत बिगड़ती चली गई। इससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।