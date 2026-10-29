मंदसौर कृषि उपज मंडी में बंपर आवक से लगा लंबा जाम, चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था, किसान परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर : कृषि उपज मंडी में इन दिनों उपज की आवक तेज होने से मंडी के बाहर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, लहसुन प्याज़ सहित अन्य फसलों की बंपर आवक के चलते किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहनों की लंबी कतारें सड़क पर लग गई हैं। किसानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूंगफली में मंडी परिसर में तीन-तीन दिन हो गए अभी तक नहीं नंबर नहीं आया। इससे किसान परेशान हो रहे हैं।

सुबह से ही किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। कृषि उपज मंडी परिसर में पर्याप्त जगह न होने से वाहन मुख्य मार्ग व लंबी-लंबी लाइने लगीं है, जिससे शहर के मुख्य मार्ग पर आने-जाने वाले आम लोगों और स्कूली वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह दोपहिया वाहन चालकों को जाम से निकलने में काफी समय लग रहा है।