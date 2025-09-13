मंदसौर में सीएम डॉ. मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, सुरक्षाकर्मियों ने बुझाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में रात गुजरने के बाद शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हॉट बैलून में सवार हुए, लेकिन हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रतिघंटा तक होने से बैलून नहीं उड़ सका। इस दौरान उसका निचला हिस्सा जल गया। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने सीएम को बाहर निकाला और आग बुझाई।

अभयारण्य गिद्धों के लिए मशहूर, अब चीते भी दौड़ रहे मंदसौर जिले के गांधीसागर में गांधीसागर फारेस्ट रिटीट्र का शुभारंभ करने शुक्रवार शाम को पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जल ही जीवन है और जल से ही जीवन का यौवन है। जल से जुड़ी पर्यटन गतिविधियों का विकास हमारा लक्ष्य है। वाटर स्पोर्ट्स का असाधारण रोमांच अब गांधीसागर बांध की नई पहचान बनेगा। गांधीसागर बांध बैकवाटर, आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य स्विट्जरलैंड की वादियों से भी ज्यादा आनंदित करने वाला है।

गांधीसागर अभयारण्य पहले गिद्धों के लिए मशहूर है, अब यहां चीता भी दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन की धूरी है। पृथ्वी पर जीव की उत्पति जल से हुई है। गांधीसागर बांध क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत हो गई है। अब यह संपूर्ण क्षेत्र वाटर स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले देश-दुनिया के सभी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। प्राचीनकाल में जल मार्गों से ही आवागमन होता था। गांधीसागर बांध क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बढ़ेंगे। मंदसौर सिर्फ गांधीसागर के लिए नहीं, अफीम के लिए भी फेमस है। गांधीसागर और चंबल क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि गांधीसागर और चंबल क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। मुख्यमंत्री राज्य के पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह क्षेत्र गिद्ध संरक्षण और तितलियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। आगामी वर्षों में गांधीसागर क्षेत्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जल पर्यटन स्थल बनेगा।