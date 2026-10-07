मंदसौर जिले में प्रधानमंत्री आवास के लिए 6 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया कम्प्यूटर ऑपरेटर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। लोकायुक्त संगठन उज्जैन की टीम ने मंगलवार शाम को कयामपुर ग्राम पंचायत के कम्प्यूटर ऑपरेटर को 6000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। ऑपरेटर प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किश्त जारी करने के नाम पर 10 हजार रुपये मांग रहा था। बाद में 8 हजार रुपये पर मान गया था। 2000 रुपये पहले ले लिए थे। बाकी के छह हजार रुपये लेते समय पकड़ा गया।

लोकायुक्त डीएसपी दिनेशचंद पटेल ने बताया कि 1 अक्टूबर को गोरधन उर्फ कारुलाल माली निवासी कयामपुर ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी कि मेरे नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था जिसकी पहली एवं दूसरी किस्त मिल चुकी थी। तीसरी किस्त के 40,000 रुपये जारी कराने के लिए ग्राम पंचायत के कम्प्यूटर ऑपरेटर दीपक नाथ से मिला।