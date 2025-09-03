मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 09:59:37 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:18:43 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में ED की कार्रवाई... ट्रांसफर के बाद भी पदस्थ आबकारी अधिकारी के घर मारा छापा
    मंदसौर में आबकारी अधिकारी के घर ईडी का रेड।

    HighLights

    1. मंदसौर में आबकारी अधिकारी के घर ईडी का रेड।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार अलसुबह ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यश नगर स्थित उनके आवास पर सुबह करीब 4 बजे ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी।

    आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत के बाद की जा रही इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। दांगी का हाल ही में मंदसौर से दतिया तबादला हुआ है, हालांकि वे अभी रिलीव नहीं हुए हैं।

