मध्य प्रदेश में ED की कार्रवाई... ट्रांसफर के बाद भी पदस्थ आबकारी अधिकारी के घर मारा छापा

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार अलसुबह ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यश नगर स्थित उनके आवास पर सुबह करीब 4 बजे ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी।