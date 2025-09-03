मध्य प्रदेश में ED की कार्रवाई... ट्रांसफर के बाद भी पदस्थ आबकारी अधिकारी के घर मारा छापा
मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बुधवार अलसुबह ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यश नगर स्थित उनके आवास पर सुबह करीब 4 बजे ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी।
Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 09:59:37 AM (IST)
Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:18:43 AM (IST)
मंदसौर में आबकारी अधिकारी के घर ईडी का रेड।
आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत के बाद की जा रही इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। दांगी का हाल ही में मंदसौर से दतिया तबादला हुआ है, हालांकि वे अभी रिलीव नहीं हुए हैं।