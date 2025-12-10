भजिये में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाकर बनारस की लुटेरी दुल्हन ले गई 50 हजार रुपये, मंगलसूत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांदवेल में लुटेरी दूल्हन की करामात उजागर हुई थी। लगभग 20 दिन पहले ही दलाल के माध्यम से बनारस में ढाई लाख रुपये देकर शादी कराकर लाए थे। कुछ दिन तो वह ठीक रही। मंगलवार रात में भजिये में नशीला पदार्थ मिलाकर सभी को खिला दिए। जब सभी बेहोश हो गए तो 50 हजार रुपये, पायजेब व मंगलसूत्र लेकर गायब हो गई। सुबह पड़ोसियों व रिश्तेदारों ने परिवार के नो लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अभी पीडि़त शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार लगभग 20 दिन पहले भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांदवेल निवासी सत्यनारायण पुत्र मनोहरलाल पाल ने गांव के ही दलाल के माध्यम से उप्र के बनारस में ज्योति से विवाह किया था। इसके बदले 2.50 लाख रुपये भी दिए थे। विवाह के बाद सभी नांदवेल आ गए थे। शादी के बाद कुछ दिन तो ज्योति भी परिवार के साथ अच्छे से रही और सभी में घुलने मिलने लगी।

मंगलवार रात में ज्योति ने सभी के लिए भजिये बनाए और उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। ज्योति ने भजिये नहीं खाए और सभी को खिलाए। कुछ देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोशी की हालत में चले गए। इसी बीच ज्योति घर में रखे 50 हजार रुपये, मंगलसूत्र व पायजेब लेकर गायब हो गई। बुधवार सुबह पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने घर में देखा सभी सदस्य बीमार मिले। सभी को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्‍पताल में उपचाररत सत्‍यनारायण पाल। .नईदुनिया अभी जिला अस्पताल में दूल्हे सत्यनारायण पाल के साथ पिता मोहनलाल पाल, माता गीताबाई, भाई राकेश पाल, शांतिलाल पाल, भाभी पूजा पाल और भतीजी लतिका, कर्तिका, जीविका का उपचार चल रहा है। अभी तक किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। स्वजन का आरोप है कि दुल्हन भजिए खिलाने के बाद रात में ही घर से 50 हजार रुपये सहित सामान लेकर फरार हो गई।