Mandsaur News: चुनावी रंजिश में आरोपियों ने पिता को चाकुओं से गोदा, मौत; बेटा गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम माऊखेड़ी चुनावी रंजिश में हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। आरोपियों ने चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं पुत्र गंभीर घायल है। मंदसौर जिला अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है।

ग्राम माऊखेड़ी में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात में एक ही परिवार के दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। परिवार में पंचायत चुनाव के समय से ही झगड़े चल रहे थे। विवाद में चाकू भी चले। चाकू के वार से 40 वर्षीय बानेन्द्रसिंह की मौत हो गई। वहीं इनका पुत्र अजयराज सिंह गंभीर घायल हो गया। परिजन ने आरोपियों पर बंदूक से कई राउंड फायर करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस हत्या के बाद चार नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है।