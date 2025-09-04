मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मंदसौर में उफनते नाले को बाइक पर बैठकर पार कर रहा युवक बहा, ग्रामीणों ने बचा ली जान

    मंदसौर जिले के ग्राम करजू में एक युवक बाइक पर बैठकर उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह नाले में गिर गया। गनीमत रही कि पानी का बहाव तेज नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने युवक की जान बचा ली और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 01:36:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 01:42:01 PM (IST)
    मंदसौर में उफनते नाले को बाइक पर बैठकर पार कर रहा युवक बहा, ग्रामीणों ने बचा ली जान
    इस तरह नाले में गिर गया युवक।

    HighLights

    1. बाइक पर बैठकर उफनते नाले को पार करने की कोशिश में गिरा युवक।
    2. पुलिया पर रेलिंग और बेरिकेड नहीं होने से बढ़ रहा खतरा।
    3. ग्रामीणों ने प्रशासन से पुलिया पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले के ग्राम करजू में लापरवाही के चलते एक युवक नाले में गिर गया। पानी में तेज बहाव नहीं होने से वही से बाहर निकल आया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को बारिश के चलते ग्राम करजू में नाले का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिया पार करने लगा। बीच में संतुलन बिगड़ने से वह बाइक सहित नाले में बह गया।

    हालांकि पानी का बहाव तेज नहीं होने से वह ज्यादा दूर नहीं गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर आ गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया पर हर साल बरसात के समय पानी भरने की स्थिति बनती है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा न तो रेलिंग लगाई गई है और न ही सुरक्षा हेतु बेरिकेड की व्यवस्था की गई। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन शीघ्र ही इस मुद्दे पर संज्ञान ले और पुलिया पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे।

    naidunia_image

    इधर... खड़े ट्रक में पीछे से घुसा ट्रक, चालक की मौत

    उज्जैन-गरोठ फोरलेन बनने के बाद से आए दिन दुर्घटना हो रही है। बुधवार को भी फोरलेन पर ग्राम बर्डिया अमरा के यहां पहले से खड़े ट्रक में पीछे से आ रहा ट्रक चालक घुस गया। इसमें चालक की मौत हो गई है। दोनों ट्रक में सवार लोग घायल हुए हैं। एक ट्रक से नारियल बिखर गए। वहीं दूसरे ट्रक में भरे टमाटर बिखर गए। दुर्गाशंकर पुत्र रमेश शर्मा निवासी कोटा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बुधवार सुबह 8:30 बजे फोरलेन पर ट्रक को रोककर खड़ा था।

    इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक (केए 11 सीसी 6825) के चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे दोनों ट्रक पलट गए। पीछे से आ रहे ट्रक चालक 33 वर्षीय मौसम पुत्र सोगान निवासी भरतपुर की मौत हो गई। दुर्गाशंकर घायल हो गया। मौसम ट्रक में नारियल भरकर जा रहा था। जबकि दुर्गाशंकर के ट्रक में टमाटर भरे थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    ट्रेलर में घुसी बाइक, युवक की मौत, एक अन्य गंभीर

    जावद : नयागांव चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नयागांव चेक पोस्ट पर बुधवार शाम को एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य घायल हुआ है। जानकारी अनुसार निम्बाहेड़ा की ओर से एक ट्रेलर के पीछे बाइक आ रही थी। ट्रेलर को आरटीओ विभाग के कर्मचारियों ने रोका जिसके बाद बाइक ट्रेलर में घुस गई। इसके चलते जावद निवासी हरीश पिता मोतीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। जावद निवासी सूरज पिता सिकंदर धोबी घायल हुआ। घायल को तत्काल टोल की एंबुलेंस से, मृतक को 108 एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.