    मंदसौर में 25-30 छात्र आपस में भिड़े, चाकू से किया हमला; स्कूल में मचा हड़कंप

    मंदसौर जिले के सीतामऊ स्थित पेरामाउंट स्कूल में मंगलवार को छात्रों के दो गुटों में विवाद मारपीट तक पहुंच गया। झगड़े के दौरान एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दो छात्र घायल हो गए। गंभीर घायल को मंदसौर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 12:11:38 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 12:11:38 PM (IST)
    छात्रों के दो गुटों में चाकूबाजी। (फाइल फोटो)

    1. पेरामाउंट स्कूल में छात्रों के दो गुटों में झगड़ा हुआ।
    2. विवाद बढ़ते ही 25 से 30 छात्र आमने-सामने आए।
    3. चाकू निकालकर छात्र ने हमला कर दो घायल किए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। सीतामऊ के पेरामाउंट स्कूल में मंगलवार सुबह छात्रों के दो गुटों में चाकूबाजी हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल, छात्रों के दो गुटों में विवाद के बाद मारपीट होने लगी। झगड़े के दौरान करीब 25 से 30 छात्र आमने-सामने हो गए। हाथापाई करने लगे। इसी दौरान एक छात्र ने चाकू निकालकर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें दो छात्र घायल हो गए।

    ये छात्र हुए घायल

    सूत्रों के अनुसार झगड़े के दौरान मनोज पुत्र श्यामलाल राठौर (18) निवासी लदुना और विश्वराज सिंह पुत्र भवरसिंह राजपूत (17) निवासी लावरी घायल हो गए। मनोज को गंभीर चोट लगने पर सीतामऊ स्वास्थ्य केंद्र से मंदसौर रेफर किया गया, जबकि विश्वराज को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। एक अन्य छात्र पर्व पुत्र अमित कुमार जैन को भी चोट आई है।

    पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

    सीतामऊ टीआई मोहन मालवीय ने बताया कि चाकू से हमला करने वाले छात्र जयंत पुत्र मयंक शर्मा निवासी सीतामऊ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। स्कूल प्रबंधन से भी जानकारी ली जा रही है।

    स्कूल में मचा हड़कंप

    घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल घायल छात्रों का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

