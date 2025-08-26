मंदसौर में 25-30 छात्र आपस में भिड़े, चाकू से किया हमला; स्कूल में मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। सीतामऊ के पेरामाउंट स्कूल में मंगलवार सुबह छात्रों के दो गुटों में चाकूबाजी हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल, छात्रों के दो गुटों में विवाद के बाद मारपीट होने लगी। झगड़े के दौरान करीब 25 से 30 छात्र आमने-सामने हो गए। हाथापाई करने लगे। इसी दौरान एक छात्र ने चाकू निकालकर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें दो छात्र घायल हो गए।

ये छात्र हुए घायल सूत्रों के अनुसार झगड़े के दौरान मनोज पुत्र श्यामलाल राठौर (18) निवासी लदुना और विश्वराज सिंह पुत्र भवरसिंह राजपूत (17) निवासी लावरी घायल हो गए। मनोज को गंभीर चोट लगने पर सीतामऊ स्वास्थ्य केंद्र से मंदसौर रेफर किया गया, जबकि विश्वराज को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। एक अन्य छात्र पर्व पुत्र अमित कुमार जैन को भी चोट आई है।