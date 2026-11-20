नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। चित्तौड़-उदयपुर रेल मार्ग के राणा प्रताप नगर–घोसुंडा एवं बेरछा–उदयपुर सिटी रेलखंड में पटरियों के डी-स्ट्रेसिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेनों को निरस्त, रेगुलेट तथा रीशेड्यूल किया गया है। इसके तहत ही मंदसौर-उदयपुर पैसेंजर भी 28 दिसंबर तक मावली जं. तक ही चलेगी। मावली से उदयपुर के बीच निरस्त रहेगी।

मावली जंक्शन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी मंदसौर-उदयपुर पैसेंजर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि तत्काल प्रभाव से 18 दिसंबर तक ट्रेन 20993 जयपुर–उदयपुर सिटी एक्सप्रेस अब राणा प्रताप नगर स्टेशन तक ही चलेगी। राणा प्रताप नगर–उदयपुर सिटी के मध्य निरस्त रहेगी। इसी प्रकार से 28 दिसंबर तक ट्रेन 59835 मंदसौर–उदयपुर पैसेंजर भी मावली जंक्शन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। मावली जंक्शन-उदयपुर के मध्य निरस्त रहेगी।