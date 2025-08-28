मेरी खबरें
    वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लापता मंदसौर के दोनों युवक मिले, हादसे में घायल तीन लोगों का चल रहा इलाज

    मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील से माता वैष्णो देवी यात्रा पर गए लोगों में से लापता दो युवक परमानंद गुर्जर और अर्जुन गुर्जर सकुशल मिल गए हैं। वे जम्मू से ट्रेन में बैठकर मंदसौर के लिए निकल गए हैं। वहीं तीन घायलों का कटरा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई थी।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 11:46:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 11:54:57 AM (IST)
    वैष्‍णो देवी यात्रा के दौरान लैंड स्लाइड का शिकार हुए श्रद्धालु। तस्वीर राहत कार्य में जुटी पुलिस की।

    1. एमपी के मंदसौर जिले के लोग हुए वैष्णो देवी यात्रा में हादसे का शिकार।
    2. हादसे में घायल तीन लोगों का कटरा के अस्पताल में चल रहा है इलाज।
    3. वैष्णो देवी यात्रा में हादसे में दो लोगों की मौत, प्रशासन जुटा राहत कार्य में।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील से माता वैष्णो देवी यात्रा पर गए लोग भी हादसे का शिकार हुए थे। इनमें से लापता दोनों युवक परमानंद गुर्जर व अर्जुन गुर्जर मिल गए हैं, वे सकुशल हैं। जम्मू से ट्रेन में बैठकर मंदसौर के लिए निकल गए हैं। वहीं तीन घायलों का उपचार कटरा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। यात्रा पर गए सात लोगों में से दो की मृत्यु हुई है। 3 घायल है व 2 सकुशल हैं।

    मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम भीलखेड़ी से 23 अगस्त को सात श्रद्धालु माता वैष्णोदेवी यात्रा पर गए थे। मंगलवार को कटरा से वैष्णोदेवी मार्ग पर अर्द्धकुवारी के यहां भूस्खलन से सभी दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हादसे के बाद से लापता 29 वर्षीय परमानंद पुत्र गंगाराम गुर्जर और 28 वर्षीय अर्जुन पुत्र नाथूलाल गुर्जर दोनों निवासी भीलखेड़ी का बुधवार देर रात को स्वजन से संपर्क हो गया।

    दोनों को कोई चोट नहीं लगी है

    वह जम्मू से ट्रेन द्वारा मंदसौर के लिए निकल चुके हैं। दोनों को कोई चोट नहीं लगी है और सकुशल है। इधर पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राकृतिक आपदा में 50 वर्षीय फकीरचंद पुत्र गौतम गुर्जर, 65 वर्षीय रतनबाई पत्नी भगतराम गुर्जर दोनों निवासी भीलखेड़ी की मृत्यु हो गई है।

    47 वर्षीय सोहनबाई पत्नी फकीरचन्द गुर्जर, 45 वर्षीय देवीलाल पुत्र भगतराम गुर्जर, 30 वर्षीय ममता पत्नी समरथ गुर्जर तीनों निवासी भीलखेड़ी घायल हैं और कटरा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपचाररत है।

