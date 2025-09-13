MPPSC Result: मंदसौर जिले के किसान की बेटी रुचि जाट बनीं डिप्टी कलेक्टर, प्रदेश में हासिल की 6वीं रैंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले के छोटे से ग्राम पीपलखूंटा की रहने वाली रुचि जाट ने पांचवें प्रयास में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में 6वीं रेंक हासिल की है, उनका चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है। एक छोटे से गांव से आने वाली रुचि ने अपनी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल व सरकारी कॉलेज से ही की है। मेहनत और परिवार के समर्थन से यह मुकाम पाया है।

रुचि ने गांव पीपलखूंटा के सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मंदसौर के शासकीय महाविद्यालय में अध्धयन किया। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और मेहनत से लगातार आगे पढ़ाई की तैयारी करती रही। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 की परीक्षा में रुचि जाट का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। रुचि जाट 6 साल से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रही थी, वहीं रुचि का यह 5वां प्रयास था जिसमें वह 6वीं रेंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बनी हैं।