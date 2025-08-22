MP में युवक की मौत को बताया हत्या, घर में आग लगाई, पुलिसकर्मियों पर भी किया हमला

मेरी खबरें
    अरनोद उपखंड के कोटड़ी थाना क्षेत्र स्थित दिवाला गांव में युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। मृतक के स्वजन व अन्य लोग इसे हत्या बता रहे हैं। गुरुवार को युवक के 12वें का कार्यक्रम था। इसी दौरान दो पक्ष आमने-सामने हो गए। युवक के स्वजन और अन्य लोगों ने हंगामा करते हुए एक घर में आग लगा दी।

    By Alok Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 12:04:41 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 12:04:41 AM (IST)
    MP में पुलिसकर्मियों पर किया हमला

    नईदुनिया न्यूज, अरनोद (मंदसौर)। अरनोद उपखंड के कोटड़ी थाना क्षेत्र स्थित दिवाला गांव में युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। मृतक के स्वजन व अन्य लोग इसे हत्या बता रहे हैं। गुरुवार को युवक के 12वें का कार्यक्रम था। इसी दौरान दो पक्ष आमने-सामने हो गए। युवक के स्वजन और अन्य लोगों ने हंगामा करते हुए एक घर में आग लगा दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। पुलिस वाहन में तोड़-फोड़ कर दी। इसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा

    गांव में शांति व्यवस्था कायम करने पहुंचे पुलिस दल पर उपद्रवियों ने लाठियों, पत्थरों और मिर्च पाउडर से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। उपद्रवियों की पहचान करने में जुटा प्रशासनहमले में प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह जाट और हरीश विश्नोई गंभीर घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरक्षक प्रकाश मीणा के हाथ में चोट लगी है।

    गांव में लगातार तनाव का माहौल

    कालूसिंह मीणा और राजेंद्रसिंह मीणा भी मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि दिवाला गांव में युवक की मौत के बाद लगातार तनाव का माहौल बना हुआ था। मृतक के 12वें के कार्यक्रम में दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। पुलिस प्रशासन अब स्थिति को नियंत्रित करने और उपद्रवियों की पहचान करने में जुटा है।

