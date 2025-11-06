मेरी खबरें
    मंदसौर में बिना सूचना के दो दिन से गायब थे एसआई, DIG ने किया निलंबित, टीआई को कारण बताओ नोटिस जारी

    MP News: रतलाम रेंज डीआईजी निमिष अग्रवाल अपने दो दिन के निरीक्षण पर मंदसौर में थे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय से लेकर पुलिस लाइन में परेड सहित अन्य निरीक्षण भी किए। बुधवार शाम को रोल कॉल के दौरान जब शहर कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक गौरव लाड़ नहीं दिखे जबकि वह ड्यूटी ऑफिसर थे।

    By Alok Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 09:05:19 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 09:05:19 PM (IST)
    HighLights

    1. बिना सूचना के दो दिन से गायब थे एसआई गौरव लाड़
    2. डीआईजी ने कड़ा एक्शन लेते हुए किया निलंबित
    3. टीआई को कारण बताओ नोटिस जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। डीआईजी निमिष अग्रवाल दो दिनी निरीक्षण पर बुधवार व गुरुवार को मंदसौर में ही रहे। इस दौरान जब रोल कॉल की बारी आई तो शहर कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक गौरव लाड़ पहुंचे ही नहीं। जब पूछताछ हुई कि रोजनामचे में रवानगी दर्ज है तो वह भी नहीं मिली। कोतवाली टीआई पुष्पेंद्रसिंह राठौर भी नहीं बता सके कि उनके यहां पदस्थ लाड़ कहा गए है। इससे नाराज डीआईजी ने एसआई लाड़ व टीआई राठौर को निलंबित करने को कहा।

    आदेश एसआई लाड़ के निलंबन का ही निकला

    हालांकि बाद में आदेश एसआई लाड़ के निलंबन का ही निकला। सूत्र बता रहे हैं कि टीआई राठौर का बचाव करते हुए एसपी ने कारण बताओ सूचना पत्र दिया है। रतलाम रेंज डीआईजी निमिष अग्रवाल अपने दो दिन के निरीक्षण पर मंदसौर में थे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय से लेकर पुलिस लाइन में परेड सहित अन्य निरीक्षण भी किए। बुधवार शाम को रोल कॉल के दौरान जब शहर कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक गौरव लाड़ नहीं दिखे जबकि वह ड्यूटी ऑफिसर थे।


    इस पर अग्रवाल ने पूछा कि लाड़ कहा है तो जवाब मिला कहीं गए हैं। रोजनामचे में देखा गया तो पता चला कि कोई रवानगी दर्ज नहीं की गई है। टीआई पुष्पेंद्रसिंह राठौर ने बताया कि दो दिन से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। इसके बाद टीआई राठौर से भी सवाल जवाब हुए कि दो दिन से बिना सूचना के गायब है तो रोजनामचे में दर्ज क्यों नहीं किया। इस पर उनसे भी कोई जवाब देते नहीं बना।

    बाद में डीआईजी ने एसपी विनोद कुमार मीना से कहा कि दोनों को तत्काल निलंबित कर दो। हालांकि उस समय तो एसपी ने भी उनकी बात मान ली। पर थोड़ी देर बार जब आदेश जारी हुआ तो उप निरीक्षक गौरव लाड़ को निलंबित कर दिया गया। वहीं कोतवाली टीआई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसमें लाड़ की अनुपस्थिति के बाद भी रोजनामचे में गैरहाजिरी नहीं लगाने का कारण पूछा गया है।

    डीआईजी के निरीक्षण के दौरान कोतवाली में पदस्थ एसआई गौरव लाड़ ड्यूटी पर नहीं मिले थे। टीआई ने बताया था कि वह दो दिन से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। इसके बाद डीआईजी के आदेश पर लाड़ को निलंबित कर दिया है। कोतवाली टीआई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुआ है।-विनोद कुमार मीना, एसपी।

