मंदसौर में प्रेमी-प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे था परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले के पिपलियामंडी थाने के ग्राम मूंदेड़ी में एक प्रेमी-प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों को जिला अस्पताल लेकर आए तब तक उनकी मौत हो गई थी। जिला अस्पताल से युवती के स्वजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव ले जाने लगे। इसको लेकर युवती के भाई व पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

युवक का नाम अरुण पुत्र अमृतराम मेघवाल उम्र 23 साल निवासी मुंदेड़ी है। युवती का नाम पवित्रा पुत्री कमल उम्र 20 वर्षीय निवासी सकर ग्राम जिला नीमच है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। पर बताया जा रहा है कि युवती के स्वजन इनके विवाह के लिए तैयार नहीं थे।