    मंदसौर में प्रेमी-प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे था परिवार

    मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक प्रेमी-प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अरुण (23) और पवित्रा (20) एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन युवती के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। जिला अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद युवती के भाई और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 01:55:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 02:00:31 PM (IST)
    पुलिस और युवती के भाई के बीच हुआ विवाद।

    1. गांव से कॉलेज जाने निकली और प्रेमी के गांव पहुंच गई।
    2. जहां पर अरुण और पवित्रा ने जहर खा लिया था।
    3. लड़के के परिवार वाले दोनों को अस्पताल ले गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले के पिपलियामंडी थाने के ग्राम मूंदेड़ी में एक प्रेमी-प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों को जिला अस्पताल लेकर आए तब तक उनकी मौत हो गई थी। जिला अस्पताल से युवती के स्वजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव ले जाने लगे। इसको लेकर युवती के भाई व पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

    युवक का नाम अरुण पुत्र अमृतराम मेघवाल उम्र 23 साल निवासी मुंदेड़ी है। युवती का नाम पवित्रा पुत्री कमल उम्र 20 वर्षीय निवासी सकर ग्राम जिला नीमच है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। पर बताया जा रहा है कि युवती के स्वजन इनके विवाह के लिए तैयार नहीं थे।

    सोमवार सुबह युवती अपने गांव से कॉलेज के लिए निकली थी। इसके बाद वह मुंदेड़ी आ गई। यहां दोनों ने जहर खा लिया। युवक के स्वजन को पता चला तो जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। युवती का भाई व स्वजन शव को ले जाने लगे। पुलिसकर्मियों ने रोका तो झूमा झटकी करने लगे। बाद में शव को अस्पताल में रखा गया।

