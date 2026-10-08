मंदसौर में विधायक बोले- ये सब नेता चोर हैं और मच गया बवाल, सोशल मीडिया पर भाजपा-कांग्रेस में छिड़ी जंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। सफाईकर्मियों के धरना स्थल पर बुधवार को पहुंचे कांग्रेसी विधायक विपिन जैन ने एक एसा बयान दे दिया कि उस पर जमकर बवाल मच गया। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर भाजपा-कांग्रेस में जंग छिड़ गई। इसका मैदान बना फेसबुक जहां से थोड़ी थोड़ी देर में नई-नई पोस्ट आती रही।

विधायक ने सफाईकर्मियों से कहा कि कोई नेता आपकी मांगें पूरी नहीं करेंगे यह सभी चोर है। इनके चिट्ठे भी मैरे पास है। इस बयान के सोशल मीडिया पर बहुप्रसारित होते ही भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जवाबी हमला शुरू कर दिया गया। हालांकि विधायक के बयान के बाद शाम को ही भाजपा के दो महामंत्री, नपाध्यक्ष सहित सभापति भी धरना स्थाल पर पहुंच गए।