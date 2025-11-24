मेरी खबरें
    प्याज के रेट गिरे तो मंदसौर में किसानों ने बैंड-बाजे के साथ निकाल दी उसकी शव यात्रा

    By Alok Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 11:50:19 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 12:38:48 PM (IST)
    प्याज की अंतिम यात्रा निकालते हुए किसान।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसानों ने प्याज की फसल की शव यात्रा निकाली। अंतिम यात्रा में किसान बैंड-बाजे के साथ राम धुन गाते हुए चल रहे थे। दरअसल मंडी में प्याज के दाम लगातार कम मिलने से किसान आक्रोशित हैं। अभी मंडी में प्याज 150 रुपये क्विंटल तक बिक रहा है। थोड़े अच्छे प्याज के भी 400 रुपये क्विंटल से ज्यादा भाव नहीं मिल रहे हैं।

    किसानों का आरोप है कि प्याज का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। इसको लेकर ग्राम धमनार में आक्रोशित किसानों ने अर्थी पर प्याज रखकर अंतिम यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में प्याज उत्पादक किसान शामिल हुए। एक किसान अर्थी के आगे जलते हुए कंडे वाली हंडी भी लेकर चल रहा था। इस प्रदर्शन से किसानों का मकसद अपनी परेशानी की ओर प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है।


