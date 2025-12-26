महू में बम फटने से 15 साल के लड़के की मौत, जमीन में धंसा बम निकालते समय हुई घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू के किशनगंज अंतर्गत आने वाले आर्मी के फायरिंग रेंज में शुक्रवार को बम फटने से एक 15 साल के किशोर की मौत हो गई। किशोर अपने पिता के साथ भेड़ चराते हुए सेना की हेमा फायरिंग रेंज में पहुंच गया था। जहां जमीन में धंसा हुआ बम को निकालने में वह फट गया। हालांकि इस घटना की जानकारी देर रात तक इंदौर ग्रामीण पुलिस को नहीं दी गई।

जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की है। राजस्थान से भेड़ बकरी लेकर आए गडरिए पीथमपुर में डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार को गडरिए अंबाराम मैना और उसका 15 साल का बेटा भेड़ चरा रहा था। इस दौरान वह सेना की हेमा फायरिंग रेंज में पहुंच गए।

जहां अनिल व अंबाराम अलग-अलग होकर भेड़ चरा रहे थे। तभी अनिल ने वहां पर धंसा हुआ बम देखा। अनिल ने उसे निकालने की कोशिश की इस दौरान बम फट गया। जिससे अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कुछ भेड़ भी घायल हो गई। विस्फोट की आवाज सुनकर पिता अंबाराम अनिल के पास पहुंचा और उसे उठाकर बाहर लाया। इस दौरान अन्य साथी लोग भी मौके पर पहुंचे। अनिल को तुरंत इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इसकी प्राथमिक सूचना भी एमवाय क्षेत्र के थाने में दी गई।