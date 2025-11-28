मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 04:47:34 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 04:49:13 PM (IST)
    महू में बैंक से 10 लाख रुपये लेकर निकले शराब दुकान कर्मचारी से लूट
    महू में हुई लूट।

    HighLights

    1. पुलिस को घटना लग रही संदिग्ध।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। शहर के ड्रीमलैंड चौराहे पर स्थित निजी बैंक के बाहर कुछ अज्ञात बदमाश शराब दुकान के कर्मचारी से 10 लाख रुपये का बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि इस घटना में पुलिस को संदिग्धता की आशंका है।

    जानकारी के अनुसार शराब कर्मचारी हर्षित, गौरव और रौनक तीनों मानपुर निवासी शुक्रवार दोपहर रुपये निकालने के लिए बैंक में गए थे। तीनों ने बैंक से 10 लाख रुपये निकाले तभी दो बाइक सवार आए और उनके साथ ही रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए।


    घटना के बाद कर्मचारियों ने इसकी जानकारी अपने ठेकेदार बद्री फौजी को दी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राहुल शर्मा मौके पर पहुंचे।

    वहीं कुछ देर में एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना में संदिग्धता की भी आशंका जताई है।

