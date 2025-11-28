महू में बैंक से 10 लाख रुपये लेकर निकले शराब दुकान कर्मचारी से लूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। शहर के ड्रीमलैंड चौराहे पर स्थित निजी बैंक के बाहर कुछ अज्ञात बदमाश शराब दुकान के कर्मचारी से 10 लाख रुपये का बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि इस घटना में पुलिस को संदिग्धता की आशंका है।

जानकारी के अनुसार शराब कर्मचारी हर्षित, गौरव और रौनक तीनों मानपुर निवासी शुक्रवार दोपहर रुपये निकालने के लिए बैंक में गए थे। तीनों ने बैंक से 10 लाख रुपये निकाले तभी दो बाइक सवार आए और उनके साथ ही रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए।