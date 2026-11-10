महू में 26 हेक्टेयर में बनी कामधेनु गोशाला का लोकार्पण कर सीएम ने 5 करोड़ रुपये और देने की घोषणा की

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर आशापुरा रोड स्थित 26 हेक्टेयर में नवनिर्मित कामधेनु गौशाला का लोकार्पण किया। साथ ही 100 टन के गोबर से बने 25 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत का पूजन कर गोवंश को चारा खिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौपालन को बढ़ावा देने की बात करते हुए गौशाला के लिए 5 करोड़ की राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कामधेनु गौशाला पहुंचे और सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कामधेनु गौशाला का लोकार्पण किया। गौशाला का निर्माण 24 करोड़ की लागत से हुआ है, जिसमें सीएसआर निधि से विनोद अग्रवाल द्वारा 6 करोड़ व पाथ के नितिन अग्रवाल द्वारा 6 करोड़ की राशि दी है।

100 टन गोबर से बना 25 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत। -नईदुनिया इसे 10 हजार गोवंश को रखने के लिए बनाया गया है इसके अतिरिक्त कालोनी सेल से 7.5 करोड़, इंदौर नगर निगम से 50 लाख, पीएम भूमि राशि से 2 करोड़, स्मार्ट सिटी से 4 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसे 10 हजार गोवंश को रखने के लिए बनाया गया है। पहले चरण के कार्य में 2500 गोवंश को रखने की व्यवस्था की गई है। गौशाला का संचालन व संरक्षण संत अच्युतानंद महाराज करेंगे। साथ ही भविष्य में बयोसीएनजी प्लांट लगाने की भी योजना है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि जनसहयोग से 26 हेक्टेयर में विकसित यह गौशाला गौमाता की सेवा और संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में देशी गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए अभियान को उत्सव और जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य गोवंश संरक्षण, देशी उन्नत नस्लों से दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।