अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद के भाई हमूद की जमानत याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू (इंदौर)। दंगा, हत्या का प्रयास और धोखाधड़ी के प्रकरण में हैदराबाद से गिरफ्तार हमूद सिद्दीकी की जमानत याचिका मंगलवार को स्थानीय कोर्ट ने खारिज कर दी। हमूद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी का भाई है।

वह इंदौर के महू उपजेल में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही महू एनआईए और प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) के रडार पर है।

बता दें कि विस्फोटक मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद महू पुलिस ने हमूद के खिलाफ दर्ज 25 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले व 1988-89 के दंगों में शामिल होने व हत्या के प्रयास के प्रकरण में हैदराबाद से गिरफ्तार किया है।