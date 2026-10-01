कालाकुंड में पेड़ से टकराई बाइक, दुर्घटना में इंदौर के तीन नाबालिगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। कालाकुंड में बीती रात बाइक से जा रहे तीन नाबालिगों की सड़क दुर्घटना में मौत। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गए थे वहां से लौटते हुए बाइक पेड से टकरा गई। इसके बाद तीनों बाइक सहित सड़क किनारे गड्ढे में गिर गए। रात भर तीनों वहीं पड़े रहे और पुलिस व स्वजन उनकी तलाश करते रहे। सुबह 8 बजे तीनों मिले, जिनमें से एक जीवित था। तीनों इंदौर के रहने वाले हैं।