    अनिल अंबानी मनी लांड्रिंग प्रकरण में पाथ इंडिया समूह के ठिकानों पर ईडी का छापा

    अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने पाथ इंडिया समूह पर छापा मारा। महू और अन्य स्थानों पर कार्रवाई हुई, दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड खंगाले गए। अनिल अंबानी समूह और पाथ इंडिया कंपनी के बीच भी कई कांट्रेक्ट को लेकर करार है।

    By Harshal Gehlot
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:00:20 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:02:06 AM (IST)
    पाथ इंडिया के एमडी नितिन अग्रवाल के महू स्थित बंगले व कार्यालय पर ईडी की कार्रवाई।

    HighLights

    1. पाथ समूह के एमडी नितिन अग्रवाल के महू स्थित निवास व कार्यालय पर हुई जांच।
    2. विभिन्न कांट्रेक्ट के दस्तावेज, बैंक रिकार्ड, इलेक्ट्रानिक व डिजिटल रिकार्ड खंगाले।
    3. वहीं मुंबई और दिल्ली सहित अन्य 4 ठिकानों पर भी एक साथ छापा मारा गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार सुबह महू के पाथ इंडिया लिमिटेड (प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज इंडिया लिमिटेड) समूह के विरुद्ध छापामार कार्रवाई कर जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपये के कथित बैंक लोन को शेल कंपनियों के जरिये ट्रांसफर करने के आरोप हैं।

    अनिल अंबानी पर ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अनिल अंबानी समूह और पाथ इंडिया कंपनी के बीच भी कई कांट्रेक्ट को लेकर करार है। जिसको लेकर पाथ इंडिया लिमिटेड में भी मनी लांड्रिंग करते हुए करोड़ों रुपये दुबई की शेल कंपनी में भेजने की आशंका में ईडी ने यह कार्रवाई की है। टीम द्वारा 12 घंटे से अधिक समय तक कार्रवाई की गई।

    अनिल अंबानी समूह के साथ पेटी कांट्रेक्टर के रूप में करती है कार्य

    मंगलवार सुबह करीब 6 बजे दिल्ली और मुंबई प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने महू के माल रोड स्थित बंगला नंबर 76 में पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन अग्रवाल के घर और उनके कार्यालय पर छापा मारा है। करीब 6 गाड़ी में टीम महू पहुंची थी। इसके साथ ही इंदौर के बिचौली हप्सी, मुंबई और दिल्ली सहित अन्य 4 ठिकानों पर भी एक साथ छापा मारा गया।

    पाथ इंडिया लिमिटेड कंपनी अनिल अंबानी समूह के लिए पेटी कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करती है। अनिल अंबानी द्वारा विभिन्न कार्यों के कांट्रेक्ट लेने के बाद उसी कांट्रेक्ट को उसे पाथ इंडिया लिमिटेड को देती थी। सूत्रों के अनुसार आरोप है कि दोनों कंपनियों में कंट्रक्टशन कार्य के करार के दौरान कार्य की मूल लागत से अधिक राशि का करार किया जाता था।

    कार्य की मूल लागत राशि पाथ इंडिया को मिलती थी। वहीं अतिरिक्त राशि को सायफन कर दुबई की शेल कंपनियों में भेजा जाता है। पाथ इंडिया पर 2014 में आयकर विभाग द्वारा भी छापामार कार्रवाई की गई थी। उस समय भी देशभर की अलग-अलग कंपनियों से रुपये दुबई से सायफन कराकर भारत में लाने की बात सामने आई थी।

    दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले

    दिल्ली-मुंबई ईडी टीम द्वारा पाथ इंडिया ने एक साथ पांच ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। इसमें शाम तक चार ठिकानों पर कार्रवाई पूरी की गई। वहीं पाथ समूह के एमडी नितिन अग्रवाल के महू स्थित घर व कार्यालय पर देर शाम खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी रही। इस दौरान टीम द्वारा विभिन्न कार्यों व कांट्रेक्ट के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रानिक व डिजिटल रिकार्ड खंगाले गए।

    साथ ही एमडी नितिन अग्रवाल के बयान भी लिए गए। वहीं कंपनी के डायरेक्टर व उनके स्वजन संतोष अग्रवाल, नीति अग्रवाल, निपुण अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल के भी बयान लिए गए। इसके अलावा कंपनी में आशीष अग्रवाल व आदित्य उपाध्याय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं।

    पहली टेनिस बाल टूर्नामेंट में अमिताभ बच्चन के साथ खरीदी थी टीम

    पाथ इंडिया समूह मुख्य रूप से हाइवे बनाने, टोल ठेके व अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य के कांट्रेक्ट लेकर काम करती है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कार्य भी हैं। हाल ही में कंपनी की डायरेक्टर नीति अग्रवाल ने देश की पहली इंडियन स्ट्रीट प्रिमियर लीग में अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ माझी मुंबई टीम खरीदी थी।यह आईपीएल की तरह टेनिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट है। जिसकी कीमत 250 करोड़ से भी अधिक है। 2025 के आईएसपीएल टूर्नामेंट माझी मुंबई ने ही जीता था। इस टूर्नामेंट में अक्षय कुमार, सलमान खान, सैफ अली खान सहित अन्य लोगों ने भी टीम खरीदी हुई है।

