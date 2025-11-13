महू में बिना अनुमति ट्रैक्टर रैली निकालने पर कांग्रेस के पांच नेताओं सहित 50 पर मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। कांग्रेस द्वारा प्रशासन की अनुमति के बिना मंगलवार को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के बाद पुलिस ने कांग्रेस के पांच प्रमुख नेताओं सहित करीब 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बडगोंदा पुलिस ने मंगलवार शाम स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की।

इस कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज पुलिस ने किसान न्याय यात्रा के आयोजक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव शक्ति सिंह गोयल, जिला पंचायत सदस्य कन्हैयालाल ठाकुर, बैकुंठ पटेल, कृष्णा गोयल और ओम गोयल सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बिना सक्षम अनुमति के ट्रैक्टर रैली निकालने पर बीएनएस की धारा 223 (सरकारी आदेश का उल्लंघन कर आमजन को असुविधा पहुचाना) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।