नईदुनिया प्रतिनिधि, महू(इंदौर)। दिल्ली बम धमाके से चर्चा में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन व ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद सिद्दीकी के इंदौर के महू स्थित चार मंजिला मकान को तोड़ने के लिए महू छावनी परिषद ने नोटिस जारी किया है।

इसमें मुकेरी मोहल्ला स्थित मकान को अनधिकृत निर्माण बताया गया है। तीन दिनों में अनधिकृत निर्माण हटाने को कहा है, अन्यथा कैंट बोर्ड खुद मकान को ध्वस्त कर इसका खर्च कब्जाधारी से वसूलेगा। कैंट बोर्ड द्वारा मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है।