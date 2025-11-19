मेरी खबरें
    जवाद सिद्दीकी का इंदौर के महू स्थित चार मंजिला मकान ध्वस्त होगा, 3 दिन का अल्‍टीमेटम चस्‍पा

    दिल्ली में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपित उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी के विरुद्ध भी गंभीर मामले मिले हैं। उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका भाई हमूद 25 साल पुराने धोखाधड़ी और 36-37 साल पुराने दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 08:56:41 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 09:13:58 PM (IST)
    जवाद सिद्दीकी का इंदौर के महू स्थित चार मंजिला मकान ध्वस्त होगा, 3 दिन का अल्‍टीमेटम चस्‍पा
    जवाद और अहमद सिद्दीक़ी के घर।

    1. महू की छावनी परिषद ने चस्पा किया नोटिस।
    2. तीन दिनों में खुद नहीं तोड़ा तो होगा एक्‍श/न।
    3. कैंट बोर्ड तोड़कर कब्जाधारी से वसूलेगा खर्च

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू(इंदौर)। दिल्ली बम धमाके से चर्चा में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन व ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद सिद्दीकी के इंदौर के महू स्थित चार मंजिला मकान को तोड़ने के लिए महू छावनी परिषद ने नोटिस जारी किया है।

    इसमें मुकेरी मोहल्ला स्थित मकान को अनधिकृत निर्माण बताया गया है। तीन दिनों में अनधिकृत निर्माण हटाने को कहा है, अन्यथा कैंट बोर्ड खुद मकान को ध्वस्त कर इसका खर्च कब्जाधारी से वसूलेगा। कैंट बोर्ड द्वारा मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है।


    बता दें कि दिल्ली में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपित उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी के विरुद्ध भी गंभीर मामले मिले हैं।

    उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका भाई हमूद 25 साल पुराने धोखाधड़ी और 36-37 साल पुराने दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनका मकान महू में है जो जवाद के पिता हम्माद अहमद सिद्दीकी के नाम पर है। हम्माद महू के शहर काजी रह चुके हैं।

