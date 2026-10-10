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पीथमपुर के रॉयल मार्केटिंग कंपनी में लगी भीषण आग, फिनाइल-हार्पिक फैक्ट्री में अफरा-तफरी

औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित पीथमपुर रॉयल मार्केटिंग कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग गई।

By Harshal GehlotEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 03:30:55 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 03:30:55 PM (IST)
पीथमपुर के रॉयल मार्केटिंग कंपनी में लगी भीषण आग, फिनाइल-हार्पिक फैक्ट्री में अफरा-तफरी
पीथमपुर की कंपनी में भीषण आग

HighLights

  1. पांच फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू
  2. आग की लपटें मित्तल कंपनी तक पहुंची, दोनों जली
  3. फिनाइल, हार्पिक बनाने वाली फैक्ट्री में अफरा-तफरी

नईदुनिया न्यूज, इंडोरामा। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित पीथमपुर रॉयल मार्केटिंग कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। प्लॉट क्रमांक 13-ए पर संचालित इस कंपनी में फिनाइल, झाड़ू, हार्पिक और फ्लोर क्लीनर सहित घरेलू सफाई में उपयोग होने वाले उत्पाद बनाए जाते हैं।

आग लगते ही कंपनी में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति को देखते हुए सभी कर्मचारी तत्काल कंपनी से बाहर निकल गए। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।

पांच दमकलों ने पाया आग पर काबू

आग की सूचना मिलने पर दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। करीब पांच फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान आग की लपटें पीछे स्थित मित्तल कंपनी तक भी पहुंच गईं, जिससे वहां भी आग लग गई। इसके बाद दमकलकर्मियों ने दोनों कंपनियों में लगी आग को बुझाया।


आग लगने का कारण अज्ञात, नुकसान का आकलन जारी

आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना में दोनों कंपनियों को कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।