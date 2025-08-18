Mhow News: मानपुर में सेल्फी लेने नदी के बीच चट्टान पर चढ़ा युवक, बहाव बढ़ने से बहा

नईदुनिया न्यूज, मानपुर। मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को चासिया पुलिया पर सेल्फी लेते हुए एक युवक अजनार नदी में बह गया। युवक के डूबने की सूचना मिलते ही मानपुर थाना प्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिहोर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू की।

जानकारी के अनुसार मानपुर निवासी अभय उर्फ़ सोनू पुत्र सुनील साहू (22) दोस्तों क्व साथ चासिया पुलिया पर घूमने गया था। अभय के साथी अजय कौशल ने बताया कि बारिश हो रही थी। इस दौरान अभय पुलिया के पास नदी में चट्टान पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। तभी पानी का बहाव तेज हो गया।

युवक चट्टान से बाहर आने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान पानी का बहाव हुए बढ़ गया। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सी व साड़ी का फंदा बना कर युवक की ओर फेंका। पर अभय वह फंदा पकड़ नहीं पाया। इस दौरान पानी और बढ़ा और अभय पानी में बह गया।

अभय के डूबने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए हुए उसकी तलाश शुरू की। वहीं मानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम के साथ तलाश शुरू की। अंधेरा होने तक अभयक की तलाश की पर वह नहीं मिला। थाना प्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिहोर ने बताया कि मंगलवार को फिर से बहाव की ओर अभय की तलाश की जाएगी।