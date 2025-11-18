महू के 159 वर्ष पुराने भवन को बचाने के लिए दायर हुई याचिका, 8 दिसंबर को होगी सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। महू के 159 वर्ष पुराने भवन को बचाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया है कि इस 159 वर्ष पुराने भवन को फिलहाल न तोड़ा जाए। यह भवन वर्ष 1866 में बना था और लंबे समय तक इसका आर्मी अस्पताल और बाद में आर्मी पब्लिक स्कूल के रूप में उपयोग होता रहा।

हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका याचिकाकर्ता देव कुमार वासुदेवन ने अधिवक्ता अभिनव धनोड़कर के माध्यम से दायर की है। कहा है कि यह भवन ऐतिहासिक महत्व रखता है, लेकिन इसे तोड़ने की तैयारी चल रही है। भवन की आयु, संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हुए इस भवन को संरक्षित किया जाना चाहिए।