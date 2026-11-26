नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। तड़के छाई कोहरे की हल्की धुंध में तेज रफ्तार वाहन टकरा गए। इसके बाद नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगना शुरू हुआ। दोपहर तक 10 किलोमीटर से लंबा जाम हो गया। आगरा-दिल्ली से मुरैना-ग्वालियर की ओर आने-जाने हजारों वाहन जाम में फंसे हैं। दोपहर तक यातायात या संबंधित क्षेत्रों के पुलिसकर्मी नजर नहीं आए, इसलिए जाम के हालात विकराल हो गए।

सुबह 5 बजे हाईवे किनारे खड़े डंपर में घुस गया ट्रक मिली जानकारी अनुसार गुरुवार की सुबह पांच बजे के करीब देवरी गांव के पास हाईवे किनारे खड़े डंपर में तेज रफ्तार में आया ट्रक घुस गया। इसके बाद कोहरे की हल्की धुंध में एक-एक करके पांच वाहन टकरा गए। इसके कारण हाईवे की एक साइड पर आवागमन ठप हो गया। एक लेन बंद होने के कारण दोनों लेन के वाहन एक ही साइड से निकलने लगे, तो कुछ ही दूर में दूसरी लेन पर भी जाम लग गया।