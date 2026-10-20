मुरैना में ट्रैक्टर पूजन के बाद 6 साल के मासूम से कराया हर्ष फायर, 315 बोर की रायफल से दागी गोली; वीडियो वायरल

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। विजयादशमी के अवसर पर ऐसाह गांव में 6 साल के बच्चे से माउजर बंदूक से हर्ष फायर कराए जाने का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रैक्टर व बंदूक का पूजन करने के बाद छह साल के बच्चे से 315 बोर की रायफल से हर्ष फायर कराता है।

बच्चे ने की बंदूक चलाने की जिद बच्चा भी बंदूक चलाने के लिए जिद करता दिख रहा है। गोली चलने के बाद वह व्यक्ति व बच्चा दोनों हिल जाते हैं। इस संबंध में टीआई दिमनी जितेंद्र दोहरे से बातचीत की तो उनका कहना था कि वायरल वीडियो, मंगलवार दशहरा का न होकर पुराना है।