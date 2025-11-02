कर्ज से परेशान किसान ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाई, तीन महीने पहले नशा से कर ली थी तौबा

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। टीकरी गांव में रहने वाले युवा किसान मुकेश गुर्जर 39 साल ने शनिवार शाम नीम के पेड़ से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। रविवार को सर्चिंग के दौरान युवा किसान का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटी व दो बेटे छोड़ गया। रिठौराकलां पुलिस ने किसान की मौत से जुड़े कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, टीकरी में रहने वाले रामनाथ गुर्जर का दूसरे नंबर का बेटा मुकेश गुर्जर 39 साल शनिवार शाम 4 बजे परिवार के लोगों से खेत पर जाने की कह गया था।

रात तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो घर परिवार के लोगों ने मुकेश की तलाश शुरू की लेकिन देर रात तक उसका कोई क्लू नहीं मिला। रविवार की सुबह सात बजे गांव के लोग जब दिशा मैदान के लिए घर से निकले तो उनको खेत में खड़े नीम के पेड़ पर कोई व्यक्ति लटका नजर आया। पास जाकर देखने पर मृतक की पहचान मुकेश गुर्जर के रूप में हुई। सूचना पाकर रिठौराकलां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।