मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कर्ज से परेशान किसान ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाई, तीन महीने पहले नशा से कर ली थी तौबा

    Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाले युवा किसान मुकेश गुर्जर ने शनिवार शाम नीम के पेड़ से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। रविवार को सर्चिंग के दौरान युवा किसान का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटी व दो बेटे छोड़ गया।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 08:26:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 08:26:53 PM (IST)
    कर्ज से परेशान किसान ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाई, तीन महीने पहले नशा से कर ली थी तौबा
    किसान ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाई ( सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. कर्ज से परेशान किसान ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाई
    2. तीन महीने पहले नशा से कर ली थी तौबा
    3. मौत से जुड़े कारणों की जांच रिठौरा पुलिस ने शुरू की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। टीकरी गांव में रहने वाले युवा किसान मुकेश गुर्जर 39 साल ने शनिवार शाम नीम के पेड़ से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। रविवार को सर्चिंग के दौरान युवा किसान का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटी व दो बेटे छोड़ गया। रिठौराकलां पुलिस ने किसान की मौत से जुड़े कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, टीकरी में रहने वाले रामनाथ गुर्जर का दूसरे नंबर का बेटा मुकेश गुर्जर 39 साल शनिवार शाम 4 बजे परिवार के लोगों से खेत पर जाने की कह गया था।

    रात तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो घर परिवार के लोगों ने मुकेश की तलाश शुरू की लेकिन देर रात तक उसका कोई क्लू नहीं मिला। रविवार की सुबह सात बजे गांव के लोग जब दिशा मैदान के लिए घर से निकले तो उनको खेत में खड़े नीम के पेड़ पर कोई व्यक्ति लटका नजर आया। पास जाकर देखने पर मृतक की पहचान मुकेश गुर्जर के रूप में हुई। सूचना पाकर रिठौराकलां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।


    मुकेश ने तीन महीने पहले छोड़ दी थी शराब

    गांव के लोगों का कहना है कि मुकेश ने तीन महीने पहले शराब पीना छोड़ दिया और नियम से अपने खेत व मवेशी की देखभाल कर रहा था। लेकिन उसके सिर पर लोगों का कर्ज चढ़ा होने मुकेश अनमना सा रहने लगा था। क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए पैसे का प्रबंध नहीं था। चूंकि मुकेश के पास दो बीघा खेती थी इसलिए उसमें से बहुत ज्यादा आय की उम्मीद नहीं थी।

    मुकेश की बेटी भी शादी लायक हो रही थी उसे बेटी के शादी के खर्च की चिंता भी थी। तमाम चिंताओं से घिरा होने के कारण ही उसने सुसाइड किया होगा। थाना प्रभारी रिठौराकलां संतोष बाबू गौतम का कहना है कि टीकरी निवासी युवक की मौत से जुड़े कारणों की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.