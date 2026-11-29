नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। खेत पर मिर्ची तोड़ने गई 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर सियार ने हमला कर दिया। सियार ने महिला की चेहरे पर हमला कर दांत गड़ा दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद एक किसान ने सियार से महिला को बचाया। घटना अंबाह ब्लाक के आमलीपुरा कसमढ़ा गांव की है। घायल महिला को अंबाह सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

महिला रोज की तरह खेतों की गई थी रखवाली के लिए जानकारी के अनुसार 55 साल की मायादेवी पत्नी उदयवीर सखवार रोज की तरह रविवार की सुबह अपने खेतों की रखवाली के लिए गई थी। खेत के एक हिस्से में मिर्ची की फसल है। मायादेवी यहां से मिर्ची तोड़ने चली गई। इसी दौरान झाड़ियों से निकला सियार महिला के पास आया। अधेड़ महिला ने बचने के लिए भागने का प्रयास किया, इस दौरान वह खेत में गिर पड़ी। पीछे दौड़ रहे सियार ने महिला के चेहरे पर हमला किया। नाक में दांत गड़ा दिए।