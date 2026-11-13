ट्रेन में 60 रुपए की मूंगफली खाई, छिलके फेंके तो 2,400 रुपए का लगा जुर्माना

डिजिटल टीम, मुरैना। ट्रेन के स्लीपर कोच में छह यात्रियों को 60 रुपए की मूंगफली खाना 2,400 रुपए में पड़ा। मूंगफली खाने के बाद कोच में छिलके फेंककर गंदगी फैलाना उन्हें महंगा पड़ गया। रेलवे की चेकिंग टीम ने स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक यात्री पर 400 रुपए का जुर्माना लगाया।

रेलवे ने 1 लाख 52 हजार 750 रुपए का राजस्व वसूला गुरुवार को मुरैना रेलवे स्टेशन पर 10 ट्रेनों में चलाए गए विशेष टिकट चेकिंग अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के कुल 177 मामले पकड़े गए। रेलवे ने इनसे 1 लाख 52 हजार 750 रुपए का राजस्व अर्जित किया।