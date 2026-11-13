ट्रेन में 60 रुपए की मूंगफली खाई, छिलके फेंके तो 2,400 रुपए का लगा जुर्माना
रेलवे की चेकिंग टीम ने स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक यात्री पर 400 रुपए का जुर्माना लगाया।
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 10:58:37 AM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 11:04:36 AM (IST)
HighLights
- स्वच्छता नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
- मुरैना स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान
- रेलवे ने वसूला 1.50 लाख से अधिक राजस्व
डिजिटल टीम, मुरैना। ट्रेन के स्लीपर कोच में छह यात्रियों को 60 रुपए की मूंगफली खाना 2,400 रुपए में पड़ा। मूंगफली खाने के बाद कोच में छिलके फेंककर गंदगी फैलाना उन्हें महंगा पड़ गया। रेलवे की चेकिंग टीम ने स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक यात्री पर 400 रुपए का जुर्माना लगाया।
रेलवे ने 1 लाख 52 हजार 750 रुपए का राजस्व वसूला
गुरुवार को मुरैना रेलवे स्टेशन पर 10 ट्रेनों में चलाए गए विशेष टिकट चेकिंग अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के कुल 177 मामले पकड़े गए। रेलवे ने इनसे 1 लाख 52 हजार 750 रुपए का राजस्व अर्जित किया।
उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के निर्देश पर यह विशेष किलेबंदी (फोर्ट्रेस) टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। झांसी से आई रेलवे टीम ने स्टेशन से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों के स्लीपर और अन्य कोचों के साथ प्लेटफार्मों पर भी जांच की।