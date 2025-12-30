मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रिश्ते के ताऊ ने किया तीन माह की मासूम के साथ दुष्कर्म, लहूलुहान बच्ची की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार

    ताऊ सूरत में रहकर काम करता है। तीन दिन पहले ही अपने घर आया था। मंगलवार की सुबह 10 बजे वह अपने चाचा के बेटे की तीन माह की बेटी को उसके कमरे से उठाकर अप ...और पढ़ें

    By Hariom GaurEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 07:34:04 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 07:41:58 PM (IST)
    रिश्ते के ताऊ ने किया तीन माह की मासूम के साथ दुष्कर्म, लहूलुहान बच्ची की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार
    मुरैना में नवजात बालिका से दुष्‍कर्म।

    HighLights

    1. रिश्ते के ताऊ ने किया तीन माह की मासूम से रेप
    2. भागने की फिराक में था आरोपित, स्टेशन से पकड़ा
    3. तीन दिन पहले ही सूरत से घर आया था आरोपी

    नईदुनिया न्यूज, मुरैना। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के इलाके में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। तीन माह की बच्ची के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले 35 साल के ताऊ ने दुष्कर्म कर दिया। बच्ची जोर से चींखी और लहूलुहान हो गई। मां ने अपने कमरे में ले जाकर देखा तो लहुलुहान बच्ची को देखकर जोर से चिल्लाई। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। उधर पुलिस को सूचना दी गई। जिस पर पुलिस ने आरोपित को रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।

    naidunia_image

    जानकारी के मुताबिक आरोपित ताऊ सूरत में रहकर काम करता है। तीन दिन पहले ही अपने घर आया था। मंगलवार की सुबह 10 बजे वह अपने चाचा के बेटे की तीन माह की बेटी को उसके कमरे से उठाकर अपने कमरे में ले गया। इसी बीच बच्ची तेज आवाज के साथ रोई तो बच्ची की मां कमरे में पहुंची, जिस पर उसने देखा कि आरोपित उसे गोद में खिला रहा था। मां बच्ची को अपने कमरे में लेकर गई तो देखा कि उसकी लैट्रिन छूट गई थी और खून से सनी हुई और बुरी तरह से घायल थी। जिस पर उसने सास को बताया।


    naidunia_image

    पिता उस समय मजदूरी पर गया हुआ था। मौके से आरोपित भाग निकला था। मां व सास बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे आईसीयू में रखा गया। सूचना मिलने पर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी। जिस पर से रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया। बताया जाता है कि आरोपित की शादी को चार से पांच साल हो चुके है। उसकी पत्नी भी पिछले आठ महीने से अपने मायके रह रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.