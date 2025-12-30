रिश्ते के ताऊ ने किया तीन माह की मासूम के साथ दुष्कर्म, लहूलुहान बच्ची की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के इलाके में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। तीन माह की बच्ची के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले 35 साल के ताऊ ने दुष्कर्म कर दिया। बच्ची जोर से चींखी और लहूलुहान हो गई। मां ने अपने कमरे में ले जाकर देखा तो लहुलुहान बच्ची को देखकर जोर से चिल्लाई। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। उधर पुलिस को सूचना दी गई। जिस पर पुलिस ने आरोपित को रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपित ताऊ सूरत में रहकर काम करता है। तीन दिन पहले ही अपने घर आया था। मंगलवार की सुबह 10 बजे वह अपने चाचा के बेटे की तीन माह की बेटी को उसके कमरे से उठाकर अपने कमरे में ले गया। इसी बीच बच्ची तेज आवाज के साथ रोई तो बच्ची की मां कमरे में पहुंची, जिस पर उसने देखा कि आरोपित उसे गोद में खिला रहा था। मां बच्ची को अपने कमरे में लेकर गई तो देखा कि उसकी लैट्रिन छूट गई थी और खून से सनी हुई और बुरी तरह से घायल थी। जिस पर उसने सास को बताया।