मुरैना के पोरसा में शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में भीषण आग, 4 लाख नकद और 20 लाख का सामान जलकर राख

नईदुनिया न्यूज, पोरसा/मुरैना। महुआ थाना क्षेत्र के एडिमाल का पुरा में शार्ट सर्किट से सोमवार की रात एक किराना दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा करीब 20 लाख रुपए का किराना सामान और 4 लाख रुपए नकद जलकर राख हो गए। घटना में दुकानदार को कुल करीब 24 लाख रुपए की आर्थिक क्षति होने का अनुमान है। आग लगने की खबर से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

अचानक शार्ट सर्किट होने से आग लगी आग जानकारी के अनुसार, एडिमाल का पुरा निवासी श्रीकृष्ण गुप्ता पुत्र सोप्रसाद गुप्ता की एड़ीमल पुरा,महुआ में किराना दुकान है। दुकान में अचानक शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दुकान में रखे किराना सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा सामान बचाने का मौका नहीं मिल सका। आग से दुकान में रखे किराना उत्पाद, अन्य सामग्री और नकदी जलकर नष्ट हो गई।