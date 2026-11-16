मुरैना में हाईवे पर चलती स्लीपर बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। नेशनल हाईवे-44 पर धौलपुर रोड स्थित एसआरडी कॉलेज के सामने रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब तीन बजे चलती स्लीपर बस में आग लग गई। आग की लपटें उठते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। अधिकांश यात्री सो रहे थे। धुआं भरने पर यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई।

बस आगरा से ग्वालियर की ओर जा रही थी जानकारी के अनुसार, बस आगरा से ग्वालियर की ओर जा रही थी। सरायछौला और एसआरडी कॉलेज के बीच अचानक बस के टायर में आग लग गई। जब तक चालक बस रोक पाता, आग ने विकराल रूप ले लिया। कॉलेज के पास बस रुकते ही यात्री बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े।