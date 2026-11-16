मुरैना में हाईवे पर चलती स्लीपर बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
आग की लपटें उठते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। अधिकांश यात्री सो रहे थे।
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:38:13 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:50:32 AM (IST)
दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वीडियोग्रेब
HighLights
- चलती बस के टायर में लगी आग
- यात्रियों में मची चीख-पुकार
- दमकल ने आग पर पाया काबू
नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। नेशनल हाईवे-44 पर धौलपुर रोड स्थित एसआरडी कॉलेज के सामने रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब तीन बजे चलती स्लीपर बस में आग लग गई। आग की लपटें उठते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। अधिकांश यात्री सो रहे थे। धुआं भरने पर यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई।
बस आगरा से ग्वालियर की ओर जा रही थी
जानकारी के अनुसार, बस आगरा से ग्वालियर की ओर जा रही थी। सरायछौला और एसआरडी कॉलेज के बीच अचानक बस के टायर में आग लग गई। जब तक चालक बस रोक पाता, आग ने विकराल रूप ले लिया। कॉलेज के पास बस रुकते ही यात्री बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े।
सूचना मिलते ही तीन थानों की पुलिस और दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस बुरी तरह जल चुकी थी।
यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ब्रेक सिस्टम से निकली चिंगारी आग लगने की वजह बताई जा रही है।