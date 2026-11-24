नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना (पहाड़गढ़)। पहाड़गढ़ क्षेत्र के पनिहारी गांव में पुरानी गढ़ी हवेली में सोमवार खोदाई के दौरान जमीन से दबे तोप के छोटे गोले, धातु की तोप व अन्य धातु का सामान निकला है।

लोगों का पता चला तो पुलिस को सूचना दी

जब हवेली के लोगों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिस पर पहाड़गढ़ पुलिस इस पुरामहत्व के सामान को जब्त कर थाने ले आई। अब इस मामले में पुरातत्व विभाग आकर इसका परीक्षण करेगा।

एक पतली नाल की तोप भी निकली

जानकारी के मुताबिक पनिहारी की गढ़ी हवेली में आनंद सिंह सिकरवार व बलवीर सिंह सिकरवार नवनिर्माण के लिए बुलडोजर से खुदाई करा रहे हैं।