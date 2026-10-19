मुरैना में बड़ा हादसा: आलू से भरे ट्रक और डीजल टैंकर में भीषण भिड़ंत, टैंकर पलटने से लगी आग
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीजल टैंकर सड़क पर पलट गया और उसमें तुरंत भीषण आग लग गई।
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 10:44:51 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 10:45:16 PM (IST)
धूं-धूं कर जलते ट्रक। वीडियोग्रेब
HighLights
- रिठौरा और मानपुर के बीच बाईपास पर हादसा
- टैंकर पलटते ही धधक उठी भीषण आग
- ग्वालियर व एयरफोर्स स्टेशन से बुलाई गईं दमकलें
नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना जिले में रिठौरा और मानपुर गांव के बीच बाईपास पर शनिवार रात करीब साढ़े 9 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आलू से भरे एक ट्रक और सामने से आ रहे डीजल से लदे टैंकर के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीजल टैंकर सड़क पर पलट गया और उसमें तुरंत भीषण आग लग गई।
घटना की सूचना मिलते ही मालनपुर, बानमोर से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए ग्वालियर नगर निगम के पुरानी छावनी और एयरफोर्स स्टेशन से भी दमकल वाहन भेजने की सूचना है। राहत और बचाव कार्य जारी है।