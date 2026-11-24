नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। रिश्तेदार के लगुन-फलदान कार्यक्रम में आए युवक को मैरिज गार्डन के बाहर बुलाया और घेरकर गोलियों से भून दिया। पांच गोलियां लगने के कारण मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सोमवार देर रात घटना मुरैना शहर के अंबाह बाइपास पर हुई। घटना के पीछे एक साल से चल रही रंजिश बताई जा रही है।

अंबाह बाइपास स्थित हरिविलास गार्डन में मसूदपुर गांव निवासी हरीराम कंसाना के बेटे का लगुन-फलदान कार्यक्रम में सरायछौला थाना क्षेत्र के होलापुरा गांव निवासी 35 वर्षीय कृष्णा पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर आया था। रात 10 बजे के करीब कृष्णा को एक परिचित सिगरेट पीने के बहाने मैरिज गार्डन से बाहर ले आया। इसी दौरान गार्डन के बाहर रखी गाड़ियों के पीछे लोडेड रायफल लेकर घात लगाकर बैठे पांच-छह लोगों ने कृष्णा पर फायरिंग कर दी।

अंबाह बाइपास स्थित हरिविलास गार्डन में मसूदपुर गांव निवासी हरीराम कंसाना के बेटे का लगुन-फलदान कार्यक्रम में सरायछौला थाना क्षेत्र के होलापुरा गांव निवासी 35 वर्षीय कृष्णा पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर आया था। रात 10 बजे के करीब कृष्णा को एक परिचित सिगरेट पीने के बहाने मैरिज गार्डन से बाहर ले आया। इसी दौरान गार्डन के बाहर रखी गाड़ियों के पीछे लोडेड रायफल लेकर घात लगाकर बैठे पांच-छह लोगों ने कृष्णा पर फायरिंग कर दी।

बचने के लिए कृष्णा गाड़ियों के पीछे भागा...

बचने के लिए कृष्णा गाड़ियों के पीछे भागा लेकिन वहां भी आरोपी फायरिंग करने लगे। कृष्णा के चचेरे भाई भूरा गुर्जर, आफिसर गुर्जर व एक अन्य आए। इनके पास एक रायफल थी, जिससे जवाबी फायर किए, लेकिन दूसरी तरफ से पांच-छह बंदूकों से ताबड़तोड़ फायर हो रहे थे। कृष्णा सड़क पार कर, दूसरी ओर एक घर में छिपने के लिए भागा। आरोपियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। एक गोली कृष्णा के सिर में जा धंसी और वह वहीं गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो आरोपियों ने जमीन पर गिरे कृष्णा के सिर, सीने व पेट में कई गोलियां मारी। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो 40 से अधिक गोलियों की आवाज से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

शव पीएम हाउस ले जाने से रोका